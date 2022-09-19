У освітніх закладах Тернопільщини встановлюють тривожні кнопки

До п’яти хвилин – час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Цим технічним пристроєм обладнують навчальні заклади Тернопільщини, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«Тривожна кнопка встановлюється в школах для того, щоб у разі небезпеки можна було викликати наряд поліції, який в найкоротші терміни прибуде на місце виклику для встановлення причини спрацювання кнопки чи надання допомоги у разі потреби», – розповідає начальник центру технічної охорони Управління поліції охорони в Тернопільській області Андрій Беринда.

Основна мета встановлення тривожних кнопок – підвищити безпеку педагогів та учнів. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони.

Наразі тривожні кнопки встановлено майже у 150-ти освітніх закладах області – це виші, коледжі, училища, школи, дитячі садочки. Планується облаштувати технічними пристроями ще пів сотні навчальних установ краю.

З нового навчального року тривожна кнопка з’явилася у Великоглибочецькій загальноосвітній середній школі.

«Одним із пріоритетних завдань, яке стоїть перед школою, є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. Тривожна кнопка допомагає швидко звернутися до підрозділу поліції. На сьогоднішній день таких випадків не було, але ми живемо в умовах воєнного стану і треба інколи оперативно, не затрачаючи час на шукання номерів, викликати поліцію на допомогу», – зазначає Оксана Комарницька, директорка Великоглибочецької загальноосвітньої школи.

Співробітники поліції охорони систематично проводять з школярами уроки безпеки: як діяти у надзвичайних ситуаціях, при виникненні повітряної тривоги, виявлені небезпечних предметів.

«Поліцейські говорять з нами про правила дорожнього руху, закони, нагадують, що потрібно спокійно поводитися при сигналі повітряної тривоги, не бігти, бо тоді буде хаос», – розповідає учениця школи Вікторія Сердюк.

Діти вдячні поліцейськими охорони за зустріч та підготували їм малюнки. За свої ілюстрації учні отримали від правоохоронців подарунки. Третьокласниця Настя – переселенка із Миколаєва. Вона вдячна і поліцейським, і військовим за роботу, яку вони здійснюють, охороняючи нашу державу.

«Я намалювала, як поліцейські під час воєнного стану зупиняють машини та перевіяють документи. Я хочу стати поліцейським, щоб допомагати людям».