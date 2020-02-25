Історія успіху молодого архітектора з м. Бережани

«Шаблонні архітектурні проекти не відображають індивідуальності клієнта, не завжди відповідають вимогам конкретної сім’ї, відтак потребують креативного рішення з технічно грамотним підґрунтям», – каже успішний бізнесмен, архітектор з м. Бережани Юрій Дорош.

Ще у листопаді 2018 року в пошуку роботи він звернувся у Бережанську районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості, маючи шестирічний досвід роботи за спеціальністю. Фахівці філії запропонували чоловікові відкрити власну справу, на що молодий амбітний архітектор радо погодився.

Проаналізувавши попит та пропозицію згаданих послуг на Бережанщині, зваживши ризики, прорахувавши ймовірні витрати та доходи, Юрій подав на розгляд комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що діє у райфілії ОЦЗ, бізнес-план на тему «Надання послуг у напрямку архітектури та дизайну» і успішно його застив.

Сьогодні Юрій Дорош пропонує спектр послуг з архітектурного проектування, втілення в життя будь-яких креативних задумів клієнтів. Його послуги включають якісне виконання проекту, дотримання в проекті всіх державних будівельних норм України, консультації з подальших питань після проходження узгодження проекту в обов’язкових інстанціях.

Хоча власною справою він займається трохи більше року, проте молодий архітектор уже має свою клієнтську базу та безліч проектних напрацювань.