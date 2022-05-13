Колишній головний архітектор Тернополя очолив обласну Конфедерацію будівельників

Відтепер обласну Конфедерацію будівельників очолюватиме колишній головний архітектор Тернополя – Василь Будзик.

Зустріч президента об’єднання Лева Парцхаладзе та новопризначеного керівника регіонального представництва в Тернопільській області відбулася днями у Києві.

Будівельники обговорили першочергові проблеми, над яким працюватимуть найближчим часом.

“Питання КБУ для мене було, чесно кажучи, несподіванкою, але я рахую, що в принципі, мені це цікаво, і я вважаю, що можу бути корисним в цій комунікації між будівельниками, архітекторами, для того, щоб ми могли оті всі непорозуміння, гострі кути згладити.

Ми плануємо зробити такий офіс коворкінг, де би ми могли збирати будівельників, доносити інформацію, що стосується нормативних документів, ми будемо брати активну участь у формуванні нових нормативних документів проектування, можливо постане питання впровадження якихось нових технологій”, – зазначив керівник регіонального представництва КБУ.

До слова, Василь Будзик у будівельній сфері працює більше ніж тридцять років.