Медики, через неправильний діагноз яких помер 12-річний тернополянин Ромчик Кулак, не сидітимуть у в’язниці

Хірург та інфекціоністка з Львівщини, через неправильний діагноз яких помер 12-річний тернополянин Роман Кулак, сидіти у в’язниці не будуть.

Сьогодні Миколаївський районний суд Львівщини визнав їх винними у неналежному виконанні обов’язків та присудив два роки ув’язнення Ганні Чущак та три роки Юрію Михайлюку. Проте, до останнього застосував амністію, а Ганна Чущак отримала один рік умовного покарання. Ухвалу суду зачитав суддя Андрій Головатий.

“Суд ухвалив: Чущак Ганну Іллівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України та передбачити покарання у вигляді двох років позбавлення волі. На підставі статті 75 КПК України звільнити Чущак Ганну Іллівну від відбування покарання у вигляді позбавленні волі з випробовувальним іспитовим строком 1 рік, поклавши на неї наступні обов’язки, передбачені статтею 76-ю КПК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання. Михайлюка Юрія Миколайовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на строк три роки. На підставі п. “є” ст. 1 Закону України “Про амністію в 2016-му році”, звільнити Михайлюка Юрія Миколайовича від відбування покарання за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися лікарською діяльністю на строк три роки”, – сказав суддя Андрій Головатий.

Батько загиблого хлопця Володимир Кулак каже, майже 5 років тому його син потрапив у Жидачівську лікарню. Там в нього діагностували тепловий удар та згодом гастрит. Насправді ж у хлопчика була кишкова непрохідність. Це підтвердили судмедексперти. Йому не надали належну допомогу, каже батько, тому в червні 2017-го року хлопчик помер. Цю справу розслідували понад рік та ще три роки тривали суди, – розповів Володимир Кулак.

Діана Ярошенко / Суспільне Володимир Кулак – батько Романа Кулака

“Коли суддя пішов в нарадчу, я реально вперше розплакався. В мене весь цей час всередині була ніби зжата пружина, я йшов до своєї цілі, щоби довести. Це не моя думка, як колись казали, згорьований батько хоче когось покарати. Є висновки експертів. Це не мої висновки. Син мені підказував, снився дуже багато. Я відчував цю допомогу і підтримку свого сина”, – каже Володимир Кулак.

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