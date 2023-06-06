Лановецька громада зустрічатиме тіло загиблого Героя Сергія Дуная

Вчитель Лопушненського ЗЗСО І-ІІ ступенів, уродженець с. Карначівка Збаразької громади, Дунай Сергій Георгійович загинув 04 червня внаслідок ворожого мінометно-артилерійського обстрілу на Луганщині.

Командир 3 механізованого взводу 3 механізованої роти військової частини А3719, капітан Сергій Дунай став на захист країни у березні 2022 року. Він змінив шкільні класи та уроки на автомат та військові полігони. Звістка про загибель колеги ранила усю освітянську спільноту Лановецької громади.

Завтра, 07 червня, на центральній площі м. Ланівці зустрічатимемо тіло загиблого Героя. Орієнтовний час повідомимо згодом.

Вічна пам’ять захиснику! Щирі співчуття рідним та близьким.