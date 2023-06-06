12:24 | 7.06.2023
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Новини Тернополя 

На роботу у тернопільських парках потрібні працівники (актуальні вакансії)

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КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» запрошує на роботу. Наразі є потреба у доборі працівників на такі вакансії:

  • береговий матрос (сезонна посада у парку ім. Тараса Шевченка) – 2 вакансії;
  • береговий матрос (сезонна посада у парку Сопільче) – 2 вакансії;
  • матрос-рятувальник (сезонна посада) рятувальний пост – 3 вакансії;
  • робітник з благоустрою І розряду у парку національного відродження – 2 вакансії;
  • робітник з догляду за тваринами ІІІ розряду у парку Сопільче (зоокуток) – 1 вакансія.

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», за адресою вул. Білецька, 11. Контактні телефони: 52-72-14 або 0685757294 та 0972119335.

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