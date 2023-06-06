На роботу у тернопільських парках потрібні працівники (актуальні вакансії)

КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» запрошує на роботу. Наразі є потреба у доборі працівників на такі вакансії:

береговий матрос (сезонна посада у парку ім. Тараса Шевченка) – 2 вакансії;

береговий матрос (сезонна посада у парку Сопільче) – 2 вакансії;

матрос-рятувальник (сезонна посада) рятувальний пост – 3 вакансії;

робітник з благоустрою І розряду у парку національного відродження – 2 вакансії;

робітник з догляду за тваринами ІІІ розряду у парку Сопільче (зоокуток) – 1 вакансія.

Для отримання детальнішої інформації просимо звертатись у КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя», за адресою вул. Білецька, 11. Контактні телефони: 52-72-14 або 0685757294 та 0972119335.