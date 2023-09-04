Поліція в жіночому монастирі УПЦ МП на Тернопільщині: деталі конфлікту

Приміщення монастиря належать державі, московський патріархат користувався ними з 1990 року. Останній договір оренди, за повідомленням УПЦ МП, було укладено монастирем на 5 років у 2018-му. Термін угоди добіг кінця. Про це “Еспресо.Захід” повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

“Завершився термін оренди цим жіночим монастирем нерухомого майна, яке є власністю Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Керівництво заповідника звернулося до поліції Тернопільщини з проханням забезпечити публічний порядок під час роботи комісії заповідника з повернення майна і користування монастирем у державну власність. Зараз поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок під час роботи комісії. Станом на 13 годину, порушень порядку не допущено”, – повідомив заступник начальника відділу комунікації поліції Тернопільської області Андрій Василик.

Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ зазначив, що настоятелька монастиря ігуменя Димитрія звернулася до Міністерства культури та Фонду держмайна з проханням продовжити договір оренди. Поки монахині відповіді не отримали і виселятися наразі не планують.

Як миписали раніше, 4 вересня, зранку правоохоронні органи прибули в Кременецький жіночий монастир на Тернопільщині. В УПЦ переконують, що цероблять з метою подальшого закриття та виселення монахинь.