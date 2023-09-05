Частина водоматів у Тернополі приєднані до централізованого водопостачання!

Тернопіль пережив кілька торговельних лихоманок. Не треба бути людиною поважного віку, щоб пригадати період засилля аптек, крамниць з мобільними аксесуарами чи магазинів уживаного одягу. Яскрава риса сьогодення – водомат (або й кілька) у кожному дворі. І обов’язково – з поетичною назвою на кшталт “Альпійське озеро”, повідомляє Тернопільводоканал.

У цьому дописі не загострюватимемо увагу на властивостях такої води. Давно змирилися з тим, що для когось рідина в красивій обгортці та гучним найменуванням краща за водоканалівську з артезіанських свердловин. Але пройти повз цю історію не змогли. Під час контрольних перевірок фахівці КП “Тернопільводоканал” виявили, що частину водоматів у місті встановили без ємностей для води та під’єднали просто до централізованої водопровідної мережі. Відразу зазначимо, з обліком усе гаразд. Метикуваті підприємці встановили лічильники та справно платять за використання води. Щоправда, новітні комбінатори вирішили обійтися навіть без звичних у таких справах чудотворних фільтрів.

Добре, що Тернопільводоканал систематично піклується про якість води в мережі та займається її знезараженням і знезалізненням.

Та є одне “але”. Літр води від “Тернопільводоканалу” коштує майже 2 копійки (17,58 грн за кубометр, тобто 1000 літрів). А от вартість того ж літра (!) з таких агрегатів зазвичай 1,50 грн, а десь і цілих 2 грн. То навіщо платити більше?..