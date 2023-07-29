На превеликий жаль, надійшла ще одна сумна звістка. На передовій загинув воїн з Тернополя Богдан Шевчук. Йому було всього 28 років. Він пішов захищати нашу країну у перший день повномасштабного ворожого вторгнення. Життя молодого воїна обірвалось на Луганщині 26 липня – виконував бойове завдання., повідомляє міський голова Сергій Надал.

Найбільший біль – втрачати тих, хто мав попереду ціле життя. На Богдана вдома чекали мама, брат та бабуся з дідусем. Співчуваємо рідним Героя. Сил і мужності вам, аби пережити це горе. Схиляємо голови перед нашим захисником, молимося за його душу. Вічна та світла пам’ять!