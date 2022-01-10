Острівські тропіки Галини Шуби

У бібліотеці села Острів Великоберезовицької громади панує особлива атмосфера, яка завжди приваблює читачів. Такий неймовірний затишок та ауру створює незмінна за двадцять чотири роки господиня книжкового царства завідувачка бібліотеки Галина Шуба. Особливий підхід до читача, вміння порадити цікаву книгу та проводити різні форми роботи у бібліотеці, приваблюють сюди місцевих читачів різного віку. Проте, не лише акуратно складені на стелажах книги, виставка літератури про видатних вихідців села чи краєзнавчий куточок є родзинками закладу, а й чимала колекція екзотичних рослин-сукулентів, які з любов’ю вирощує Галина Йосипівна.

Очевидно, що рослини добре відчувають тепло людських рук та увагу до себе, адже своїм доглянутим виглядом демонструють, що їм тут комфортно і затишно. Окрім того, виставка рослинок спонукає читачів ще більше дізнаватися про світ флори, читаючи книги на цю тематику.

Галина Шуба вирощує майже тридцять видів сукулентів, частина з яких росте у неї вдома, а частина – у бібліотеці. Неймовірні відтінки рослин, різні форми листочків, запахи і цвіт, який з’являється на них, сповна демонструють красу природи.

– Ми намагаємося зацікавити читачів різними формами роботи, виставками, зокрема, і квітковими, – розповідає завідувачка бібліотеки. – Ми проводимо різні зустрічі, майстер-класи, організовуємо клуби за інтересами. Також вивчаємо екологію, вчимо дітей як підібрати ґрунт для рослин, підживлення, проводимо екскурсії на природу і все це нас об’єднує ще більше.

Щодо захоплення рослинами, Галина Йосипівна каже, що насправді, це її спосіб життя. Вона цікавиться городництвом, садівництвом і квітникарством змалку, відколи себе пам’ятає. Вирощування сукулентів вабить її особливо, адже ці мексиканські рослинки, які звикли до екстремальних погодних умов, невибагливі, займають мало місця і надзвичайно гарно виглядають. Цвітуть вони зазвичай наприкінці весни – на початку літа, а деякі з них – узимку. Окрім того, як розповідає пані Галина, сукулентам властива різноманітність видів, тому серед них кожен може знайти «свої», ті, що подобаються найбільше за розміром, формою, кольором і запахом.

Щодо догляду за сукулентами, то жінка радить до ґрунтосуміші додавати крупнозернистий пісок і не дуже часто їх поливати. Ці рослинки полюбляють керамічні горщики , але можна використовувати також дерев’яні, скляні і пластикові, а також із сукулентів можна створювати дуже гарні композиції, мінісадочки, флораріуми і навіть живі картини. Словом, сукуленти – це нескінченний простір для творчості і Галина Йосипівна використовує його сповна.

Окрім того, вона так само успішно вирощує цитрусові та інші рослини. У бібліотеці та в неї вдома чудово плодоносять лимони, які за смаком не поступаються магазинним, до того ж, вони натуральні, адже жінка використовує для підживлення лише органічні добрива. Також у її рослинній колекції є мандаринові деревця, які теж плодоносять, словом, справжні тропіки у книгозбірні. А ще моя співрозмовниця посадила кавове та оливкове дерева і сподівається, що вони теж у майбутньому дадуть плоди. Оливкове дерево у неї проросло із зернят, які передали їй з Греції і поки що у нашому кліматі воно почувається добре.

До речі, попри думку, що лимони не люблять сонця, свої домашні деревця Галина Шуба влітку прикопує у саду, а на зиму висаджує їх у горщики.

– Наша земля родюча і на ній можна виростити, що завгодно, – підсумовує вона. – Варто лише докласти праці і робити це з любов’ю.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”