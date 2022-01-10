13:30 | 10.01.2022
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Новини Тернополя 

На території тернопільської громади утоврять чотири старостинських округи

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Відповідно до рішення сесії тернопільської міської ради, визначено території старостинських округів та населені пункти, які до них входять, а саме:

🔷 Курівецький старостинський округ з центром в селі Курівці, до складу якого входить територія села Курівці;
🔷 Малашовецький старостинський округ з центром в селі Іванківці, до складу якого входить територія сіл Малашівці та Іванківці;
🔷 Чернихівський старостинський округ з центром в селі Чернихів, до складу якого входить територія сіл Чернихів, Глядки, Плесківці;

🔷 Кобзарівський старостинський округ з центром в селі Кобзарівка, до складу якого входить територія сіл Кобзарівка, Вертелка, Городище, Носівці.

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