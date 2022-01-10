На території тернопільської громади утоврять чотири старостинських округи

Відповідно до рішення сесії тернопільської міської ради, визначено території старостинських округів та населені пункти, які до них входять, а саме:

Курівецький старостинський округ з центром в селі Курівці, до складу якого входить територія села Курівці;

Малашовецький старостинський округ з центром в селі Іванківці, до складу якого входить територія сіл Малашівці та Іванківці;

Чернихівський старостинський округ з центром в селі Чернихів, до складу якого входить територія сіл Чернихів, Глядки, Плесківці;

Кобзарівський старостинський округ з центром в селі Кобзарівка, до складу якого входить територія сіл Кобзарівка, Вертелка, Городище, Носівці.