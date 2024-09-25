12:23 | 25.09.2024
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Політика 

Ганна Василенко – нова депутатка в Тернопільській обласній раді

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Як стало відомо газеті Місто з власних джерел, 24 вересня  Тернопільська обласна територіальна виборча комісія Тернопільської області прийняла Постанову про реєстрацію Василенко Ганни Миколаївни депутаткою Тернопільської обласної ради, обраної в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”. 

Зрозуміло, що для приняття такої постанови була написана заява Ганною Василенко про реєстрацію її депутаткою. А набуде вона повноважень коли постанову оголосять на наступному пленарному засіданні сесії.

Зараз новоспеченна депутатка працює заступницею  генерального директора «Укрінформу». А до того працювала начальницею Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Тернопільської ОДА.

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