Ганна Василенко – нова депутатка в Тернопільській обласній раді

Як стало відомо газеті Місто з власних джерел, 24 вересня Тернопільська обласна територіальна виборча комісія Тернопільської області прийняла Постанову про реєстрацію Василенко Ганни Миколаївни депутаткою Тернопільської обласної ради, обраної в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”.

Зрозуміло, що для приняття такої постанови була написана заява Ганною Василенко про реєстрацію її депутаткою. А набуде вона повноважень коли постанову оголосять на наступному пленарному засіданні сесії.

Зараз новоспеченна депутатка працює заступницею генерального директора «Укрінформу». А до того працювала начальницею Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Тернопільської ОДА.