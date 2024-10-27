Які пристрої з ШІ будуть домінувати у майбутньому



Майбутнє за штучним інтелектом, й це можна зрозуміти навіть зараз. Адже майже усі сфери людського життя просочуються його можливостями та рішеннями, оскільки він здатен значно спростити робочу та іншу діяльність. А докладніше про пристрої, які у найближчому майбутньому отримають модуль ШІ – далі у статті.

1. Військова техніка

Насправді це найближче майбутнє, яке можна зустріти вже сьогодні. Не так давно, взимку 2022 року, вже відбувались випробовування першого військового винищувача, який пілотувався за допомогою системи штучного інтелекту у США.

Звісно, до повноцінної заміни пілотів ще далеко, й говорити про те, що найближчі п’ять-десять років ШІ з легкістю замінить людину точно не можна, однак вже сьогодні військова техніка отримує різноманітні модулі під управлінням штучного інтелекту.

Наприклад, досить популярними стають дрони з управлінням штучним інтелектом, які допомагають оператору підтримувати зв’язок з ними навіть у випадку радіолокаційної боротьби супротивника, адже наявність такого модулю допомагає їм долітати до встановленої цілі.

2. Секс іграшки

У найближчому майбутньому також варто очікувати більшої диджиталізації сфери для дорослих. Вже сьогодні компанія Lovense активно впроваджує новітні технології, які допомагають покращувати досвід, особливо у випадку, якщо ви з вашим партнером знаходитесь на відстані.

Сьогодні бренд містить у своєму арсеналі купу іграшок, які конектяться до застосунку, що допомагає налаштовувати їх під власні потреби, а також пробувати новенькі режими, якими поділились інші користувачі. А тому цілком вірогідно, що саме ця компанія з часом стане першою, яка впровадить технологію ШІ у секс-індустрію.

Насправді штучний інтелект може доповнити майже будь-які іграшки для дорослих. Наприклад, чоловічі мастурбатори, де ШІ зможе зчитувати показники тіла, а також самостійно налаштовувати режими згідно з вашими вподобаннями. А ще – вакуумні стимулятори або вібратори-кролики, де ШІ буде управляти нагрівом, швидкістю, ритмікою та візерунками вібрацій тощо.

3. Медична техніка

У 2020 році ШІ вперше був застосований у медичній галузі під час пандемії коронавірусу. Технологію штучного інтелекту використовували для того, аби створювати вакцини, які потім тестувались й впроваджувались у життя, й за допомогою чого було врятовано мільйони життів.

А тому цілком вірогідно, що майбутнє медицини – за технологіями штучного інтелекту. Тож за кілька років. можливо, ми зможемо зустріти лазерні та інші апарати, які будуть «пілотуватись» ШІ, й які будуть виконувати швидко, без особливих ризиків та травм, прості оперативні втручання, уникаючи людського фактору, що також може призвести до здешевшання медичних послуг, роблячи їх значно доступнішими.

4. Автомобілі

Автопром розвивається швидкими та потужними кроками, а тому Тесла, яка має автоматизоване управління, що допомагає водієві уникнути аварійних ситуації та рятувати його життя, зовсім скоро може стати не найактуальнішим транспортним засобом у сьогоденні.

Штучний інтелект може використовуватись в автомобілебудуванні для зменшення промислових ризиків, обчислення можливих помилок під час користування системи навігації тощо. Крім того, можна говорити про повноцінний автопілот, який допоможе впровадити нові служби доставки та таксі, які будуть значно дешевшими, а також не потребуватимуть людського втручання, роблячи ці послуги доступнішими для людей.