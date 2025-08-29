Історія подвигу загиблих поліцейських Тернопільщини – у матричному коді

Аби вшанувати пам’ять своїх побратимів, співробітники управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області зашифрували історії їхніх подвигів у матричний код.



У кожному територіальному підрозділі поліції кожен бажаючий, відсканувавши QR-код, зможе дізнатися, яку ціну за нашу незалежність і майбутню Перемогу заплатили поліцейські, котрі добровольцями пішли на фронт.



Зі слів Миколи Ковальчука, заступника начальника управління Головної інспекції, кожен громадянин може перейти за QR-кодом та отримати інформацію про загиблих поліцейських Тернопільщини. Цей код дає доступ до електронної стели пам‘яті.







