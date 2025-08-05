Побратим «Гоуст»: від піхотинця до головного сержанта, який навчає молодих бійців

«Гоуст» – піхотинець, який повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. До повномасштабного вторгнення він працював за кордоном, де збирав труби для атомних електростанцій. Після того, як 24 лютого 2022 року розпочалася війна, він одразу приєднався до Збройних Сил України.

“Уранці 24 лютого мама зайшла до мене в кімнату і сказала: «Ставай, війна почалася!». Я відповів: «Війна вже вісім років триває, про що ти говориш?». Але вже за кілька годин мені зателефонували з РТЦК та СП”, — розповідає «Гоуст».

Після короткої служби в роті охорони, він вирушив на бойові позиції біля Попасної, де став помічником гранатометника в механізованому батальйоні. Під час бойових дій у Катеринівці, Комишувасі, Часів Ярі та Бахмуті він здобув цінний досвід.

“Пам’ятаю, як ми прибули до Попасної, і там був Вакарчук, який співав нам під гітару. Це був день, коли ми приїхали на передову. Пізніше, під час боїв, я зрозумів, що ми стали частиною великої боротьби за нашу землю”, — говорить він.

У складних ситуаціях, коли ворог наступав, «Гоуст» виявив відвагу і сміливість, врятувавши багатьох своїх побратимів. Одного разу, під час обстрілу «Градом», він ризикуючи життям, витягнув із-під вогню своїх поранених товаришів. Кожен день війни для нього був важким випробуванням, але він продовжував виконувати завдання, рятуючи інших.

Після боїв на Херсонщині він був водієм в артилерійському дивізіоні, де продовжував допомагати своїм побратимам та виконувати найважливіші завдання, зокрема, доставляти провізію й боєприпаси під обстрілами. Його героїчні вчинки стали прикладом для інших.

Зараз «Гоуст» є головним сержантом одного з батальйонів 33 Окремої Механізованої Бригади. Його головне завдання — це вишкіл особового складу. Він проводить заняття на полігоні, допомагає бійцям адаптуватися та набувати нових навичок.

“Кожен бійць має отримати підтримку, адже війна — це не лише про зброю, а й про моральну стійкість. Тому ми тренуємося разом, щоб бути готовими до бою”, — підкреслює «Гоуст».

Перемога настане, коли останній солдат повернеться додому. Це його кредо, яке веде його вперед, незважаючи на всі труднощі.