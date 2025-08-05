На Збаражчині автівка злетіла в кювет та врізалася в дерево: є травмовані

5 серпня 2025 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Збаражчині травмувалися двоє жителів Івано-Франківської області. Аварія сталася близько 14:00 неподалік села Романове, на автодорозі в напрямку Підволочиська.

Водій автомобіля ISUZU не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет і врізався в дерево. В результаті ДТП до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапили водій 1971 року народження та 50-річний пасажир.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Триває перевірка обставин ДТП.