Шинку, ковбаси, сало, тушківки на передову передає з Тернополя благодійний підрозділ “Чорні коцури”, який ще з 2014 року підтримує наших захисників. Також підрозділ доставляє допомогу дітям із прифронтових територій, ремонтує автівки військових, плете маскувальні сітки. Про роботу на перемогу розповів журналістам Терену один із учасників “Чорних коцурів” Сергій із позивним “Зампотилу Тернополя”, який йому надали самі воїни.

Раніше був дядя Ваня, ми його так називали – це мій батько. Він зробив таку гарну коптілочку, і ми почали коптити з 2014 року… Навіть не з 2014, ми ще на Євромайдан передавали такі смаколики хлопцям, – розповідає пан Сергій.

Для чергової передачі на передову він приготував фірмову страву – “М’ясо в пиві”. Як пояснює кулінар, пиво у страві діє як консервант, що збільшує термін зберігання.

Рецепт придумали самі. Потихенько вже працюємо роки. Спеції, сіль, цукор, перець, ще соєвий соус додаємо, для кольору – трішки томатної пасти, бо воно тоді гарніше і теж, як консервант виходить… Ну і от заливається це все пивом. Спочатку обсмажується, “запечатується” і потім воно повинно томитися ще півтори години, – каже пан Сергій.

Домашнє м’ясо та сало для приготування воїнам благодійники купують за рахунок донатів небайдужих. Спеції та соуси дають безкоштовно продавці з тернопільського ринку. М’ясні страви для воїнів готують і передають практично щодня.

Ось казани по 12 літрів. Зараз готуємо на двох, а сьогодні буде шість казанів. Це приблизно 72 кілограми, – говорить благодійник.

Для чергової передачі на передову пан Сергій приготував фірмову страву – “М’ясо в пиві”

Поруч із імпровізованою кухнею знаходиться шиномонтаж, тут безкоштовно ремонтують колеса та замінюють покришки для автівок військових. Також учасники та учасниці “Чорних коцурів” плетуть кікімори, сітки на фронт.

Нам дуже допомагають з Хмельницького, з ринку. Особливо Леся Василівна, наприклад, посудом. Дзвоники, – у них прізвище таке, вони іграшки дають дітям, – вимушеним переселенцям та сиротам. Ми передаємо їх і на Запорізький напрямок, і на Харківський, там ще є будинки сиріт…, – зазначає співрозмовник.

Благодійники допомагають різним підрозділам.

Нам немає різниці який напрямок. Інколи говорять, що тільки тернопільським допомагають. У нас всі хлопці, дівчата свої, – всі наші. От завтра в нас будуть хлопці з “Азову”, – каже благодійник з “Чорних коцурів”.

На знак вдячності за їжу військові дарують “Чорним коцурам” свої шеврони, розписані прапори. Все це благодійники збирають у приватний музей.

А це наші подяки, всі, є різні підрозділи, – показує на рамки з шевронами Сергій “Зампотилу Тернополя”.

Серед шевронів, які передали “Чорним коцурам”, на жаль є й такі, чиїх власників вже на жаль немає в живих.

Це гільза з гравіюванням роти “Махно”. Також є і шеврон цієї роти. Це один єдиний шеврон, який дали після смерті воїна, – командира з Тернополя Сергія Короля (позивний “Махно – ред.). Бо в загальному ось ці всі шеврони від людей, з якими я маю зв’язок, вони всі живі, – розповідає Сергій “Зампотилу Тернополя”.

Крім цього “Чорні коцури” роблять годинники та інсталяції з гільз, які згодом продають за донати, або передають на лоти для благодійних аукціонів. Так, нещодавно їхні вироби були лотами на благодійному вечорі. Кошти за них пішли на підтримку 12-ї бригади спецпризначення “Азов” НГУ.

Детальніше – на відео:

Дмитро Юрас, Терен

Фото Руслана Жирова, відео Руслана Жирова та з архіву “Чорних коцурів”