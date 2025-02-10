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Новини Тернополя 

У Тернополі в дворі будинку водій авто збив малолітнього велосипедиста

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До лікарні з численними тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала дванадцятирічного хлопчика. Травми дитина отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 8 лютого близько 14:20 в обласному центрі.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи з прибудинкової території на вулиці Кривоноса, допустив наїзд на потерпілого, який катався там на велосипеді.

Семикласника з множинними травмами госпіталізували до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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