У Тернополі в дворі будинку водій авто збив малолітнього велосипедиста

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi Lancer, виїжджаючи з прибудинкової території на вулиці Кривоноса, допустив наїзд на потерпілого, який катався там на велосипеді.

Семикласника з множинними травмами госпіталізували до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.