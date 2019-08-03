Тернопільські шляховики показали, як фури «вбивають» дороги

Частина тернопільських доріг, де через брак фінансування не проводили поточний середній ремонт останні 10 років знаходяться у ненайкращому експлуатаційному стані. Та найбільше зло для них – багатотонні вантажівки, котрі гасають ними у спеку попри усі заборони.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області про обмеження руху водіїв сповіщає дорожніми знаками. Інших законних механізмів у неї немає. Зупиняти порушників може лише поліція.

Шляховики розуміють обурення мешканців області станом територіальних доріг. Зокрема, громади Скалатської ОТГ. Та ми просимо звернути увагу на те, хто саме «місить» дорожнє покриття: це фури з Полупанівського кар’єру. Ваші сусіди. У гарячу пору їм їздити ВЗАГАЛІ заборонено. Та хто на це зважає?

Ремонт доріг територіального значення заплановано здійснити у межах Державної програми відновлення територіальних доріг. Ця Програма затверджена Урядом і може почати діяти вже з початку 2020 року.