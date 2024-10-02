Ще вчора ми усією країною відзначали свято Захисника України і дякували нашим воїнам за мужність та силу у боротьбі з ворогом, а сьогодні Підволочиська селищна рада хоче розказати про одного захисників з їхньої громади.

Ця історія про жителя села Богданівка – Романа Михайловича Андраша, якого було відзначено (ще 13 жовтня 2023 року) високою нагородою – почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України.

Хочемо додати, що наш герой – зовсім юний, йому лише 23 роки. Але завдяки своїй відповідальності, порядності та сміливості він виконує дуже важливі та небезпечні військові завдання…

Варто зазначити, що після навчання у Тернопільському професійно-технічному училищі №2 Роман Михайлович проходив військову службу в армії, по закінченні якої (через 2 місяці) почалася повномаштабна війна.

У лави Збройних сил України Роман вирушив добровольцем. Молодий юнак, не вагаючись, у перші дні війни звернувся у місцевий військкомат з бажанням іти на фронт та захищати рідну землю. Спочатку наш герой був у Запоріжжі, також на Херсонському напрямку. На сьогодні Роман Андраш проходить службу на Донеччині у 45 бригаді.

Нагадаємо, що нагрудним знаком «Золотий хрест» Головнокомандувача ЗСУ нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та зразкову поведінку у повсякденній діяльності.

Ця нагорода є визнанням його відваги, героїзму та незламного духу у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни.

Вітаємо нашого сміливого воїна з цією гідною відзнакою. Для нас честь, що наша Підволочиська громада має таких Героїв.

Щиро дякуємо за мужність та героїзм!

Романе, нехай Господь і надалі дарує сили та оберігає тебе!

Ми пишаємося кожним героїчним вчинком наших воїнів. Їхня стійкість, рішучість у боротьбі з ворогом заслуговують найвищої пошани та вдячності.Дякуємо вам за незламність духу та відданість Україні.