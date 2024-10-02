На Тернопільщині створили інтерактивну мапу сміттєзвалищ області

Управлінням екології та природних ресурсів спільно з департаментом цифрової трансформації обласної військової адміністрації розроблено інтерактивну мапу сміттєзвалищ Тернопільської області. На ній зібрано й упорядковано інформацію про:

– чинні сміттєзвалища;

– місця видалення відходів, термін експлуатації яких минув;

– звалища побутових та промислових відходів, стосовно яких прийнято рішення про рекультивацію;

– перспективні регіональні полігони побутових відходів.

При наведенні курсора на значок зі сміттєзвалищем на боковій панелі відображається інформація про дане сміттєзвалище з його технічними характеристиками.

Переглянути інтерактивну мапу можна за покликанням: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10R-KYpeJLuIxt9A3t4iyFf3PQ8JlHaI&ll=49.43118786902903%2C26.441647173256424&z=8