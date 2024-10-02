132 тисячі гривень видурили шахраї у двох жительок Тернопільщини

Несанкціонований доступ до банківських карток, збій системи, блокування рахунків – те, що розповідають зловмисники, які представляються співробітниками банку. Люди продовжують довіряти телефонним співрозмовникам, які шахрайським способом виманюють чималі гроші.

Потерпілі – мешканки Тернопільського та Кременецького району. До заявниць зателефонували начебто працівники банківської установи й запевнили, що необхідно встановити захист на банківські рахунки, оскільки доступ до грошей буде заблокований. Надалі вони повідомили конфіденційні дані своїх платіжних карток. Опісля, жінки отримали сповіщення про списання коштів – 64 000 та 68 000 гривень.

За фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України та вживають заходів для розкриття злочинів.

Працівники поліції звертаються до власників карткових рахунків бути обережними при спілкуванні з телефонними незнайомцями. У жодному разі не надавайте стороннім особам особисту інформацію та конфіденційні дані банківської картки. Не переказуйте кошти на будь-які інші рахунки на прохання «банківських» співробітників. Не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на мобільний номер, і не вводьте на вашому телефоні невідомі комбінації цифр. Розкажіть про цю схему шахрайства своїм родичам і близьким, особливо людям літнього віку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.