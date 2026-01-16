Тернопіль: люди живуть без вікон та газу після російського обстрілу, а обіцяні ремонтні роботи досі не розпочато

“Ні світла, ні газу, ні води”, — мешканці під’їзду, який вигорів після російського обстрілу в Тернополі 19 листопада, розповідають, що в квартирах досі немає комунікацій. Одна з них Неля Ковальчук повідомила Суспільному, в оселях не вставили вікон, замість них досі фанери та плівка, не ремонтують і сходову клітку. Чому склалася така ситуація і що каже місцева влада – дізнавалися наші кореспонденти.

Біля 31-го будинку на вулиці 15-го квітня в Тернополі 15 січня зібралися люди. Усі вони – мешканці квартир другого під’їзду, який найбільше вигорів після російської атаки 19 листопада 2025 року. Юрій Колісник мешкав у 44-ій квартирі:

“Турбує те, що жодних робіт не було проведено, обіцяно багато, але нічого практично не зроблено. У квартирі нічого немає. Домерзає те, що ще було збережене. Такі морози, що все стає непридатним.

Спочатку дали з міської ради по 10 тисяч гривень, а тоді, коли визивали міського голову, він сказав, що нам дали по 10 тисяч гривень, двері вставлять вхідні, вікна – з тим не мало бути ніяких проблем. Ніби, уряд зреагував своєчасно, була заява, що виділено 32 мільйони і ніхто нам не сказав, де ті гроші”.

“Половина січня вже пройшла. В під’їзді навіть не поприбирали, навіть цеглу ніхто не виніс за два місяці. Тут ніхто ще нічого не мурував, ніхто нічого не робив. Обіцяли, що тут вже мало воно бути в першу чергу зроблено, обіцяли на початку грудня, а тут так руїна і стоїть. Може його як торкнешся, то воно й завалиться, треба щось теж робити”,— розповіла Неля Ковальчук.

У цьому будинку вона жила 36 років, її сім’я одна з перших заселилася у дев’ятиповерхівку. У помешканні було індивідуальне опалення, його доведеться повністю замінити:

“Це моя оселя. Дякую волонтерам за те, що вони тут все почистили, а що робити мені далі я не знаю. Повистрілювали всі газові труби, чому газовики досі нічого не роблять? Прийшли, подивилися на лічильник, він зберігся, а всі газові труби повистрілювали і треба міняти. Чому досі ніхто нічого не міняє? Що я буду робити? Ні світла, ні води, ні газу, – нічого немає”.

А от на сходових майданчиках, каже Неля, вікна досі не закрили:

“Як вже сходова буде почищена, хоча би на сходовій позабивали ті вікна, там снігу понаганяло. Як буде сходова почищена, щось може буде робитися тут. Оце наш лічильник, можна сказати, що все, що від нього залишилося, все погоріло. Треба повністю все чистити, все розбирати. Це повинні робити майстри, а не я, бо я ж нічого в цьому не розумію. Але до сьогодні нічого не зроблено”.

Ніна Козбур під час ракетного удару втратила чоловіка. Разом із ним мешкали в 52 квартирі. В помешканні самостійно встановили індивідуальне опалення, зараз, каже, все замерзло:

“На нас потратили рівно три дні, коли помили фасад. Я розумію, що січень, морози, ніхто працювати не буде. Але в нас був листопад, в нас був дуже теплий грудень. Ми просили: “Робіть щось”. Просили ЖЕК: “Ставте вікна в ті необгорівші квартири, тому що в нас у квартирах є речі. Дочекалися за 10 днів до нового року, Надал прийшов з нами на зустріч, тоді начальник ЖЕКу дуже голосно казав: “Я тут кожен день буваю, за три дні помиємо фасад, завтра знімуть мірки на вікна”.

Зустріч була в середу, стіни почали мити в понеділок, заміри на вікна зняли. Все, на тому все сталося. Ви бачите, що в коридорах. В п’ятницю до нас прийдуть з “Тернопільтеплокомуненерго” перевіряти комунікації. Питання – чому вони не прийшли в грудні? Можна ж було включити опалення, щоб ті хати не вимерзали.

Винесли всі меблі, бо меблі побиті. Стіни покоцані до бетону, треба робити капітальний ремонт. Я розумію, зараз зима, не можна. Але можна було дещо врятувати. Можна було провести опалення, можна було поставити вікна, погода нам помагала”.

У 31-му будинку на вулиці 15-го квітня 170 квартир. 36-ть із них – у другому під’їзді, розповідає заступниця директора приватного підприємства “Люкс” Катерина Садівник. Саме це підприємство обслуговує багатоповерхівку:

“Призупинені роботи з ремонту сходової клітки, яку було розпочато до морозів підрядною організацією. Вони обдерли по можливості те, що обдиралося на стінах, і це все залишено. Я виясняла в проєктанта, чи закладено в них у кошторис чи ні. Так, вони мають після себе прибрати. Але в зв’язку з тим, що морози великі, вони призупинили роботи, бо там дуже протяги, бо вікон на сходових клітках немає, людям дороге здоров’я. Як тільки вони розпочнуть роботи, там приберуть, бо там все одно ніхто не живе і нічого не робить.

Але окрім роботи по штукатурці, є ще людські меблі: шафи, пральні машинки, диван, особливо на верхніх поверхах. Тому їх потрібно забрати, бо у нас в ЖЕКу працюють старші жінки по 60 років, вони не зобов’язані це виносити і вони це не винесуть, а має кожен мешканець прибрати за собою”.

Катерина Садівник розповідає, вікна вставляють почергово, зараз працюють в тих будинках, де продовжують жити люди:

“Вікна ми зробили заміри, всіх мешканців ми викликали, заміри зробили. Але ще не поміняні вікна в третьому під’їзді. Чому не поміняні? Тому що завершують попередні будинки. 23-й, 25-й вже встановлені, закінчуємо 27-й, не ми закінчуємо, виробник ставить, а ми демонтуємо, наші хлопці демонтують. Зараз вони працюють в 4-му під’їзді 27 будинку, стараються закінчити цього тижня 5-й під’їзд 27-го.

І сьогодні ми вже обдзвонювали кожного мешканця третього під’їзду 31-го будинку, щоб у понеділок вони прийшли отримати вікна, а вже після третього піде другий під’їзд. Отака послідовність, це не від нас залежить. Це як встигає виготовити вікна виробник. Почалися морози, почався сніг, погодні умови змістили терміни. Деякі дні вікна не ставилися, свята – вікна не ставилися, а це все зміщується в термінах”.

Почергово запускатимуть і газ, каже Катерина Садівник:

“Так, як ми працювали по третьому під’їзду, аналогічна процедура буде по другому під’їзду. Також мешканці були присутні, ми їм це пояснювали. Викликається усіх людей, є працівники “Тернопільгазу” і вони йдуть по квартирах. Дивляться, де є поломка, тоді ліквідовують поломку, є необхідність міняти труби – міняють все і запустили газ на третій під’їзд”.

Катерина Садівник розповідає, 16 січня разом із працівниками “Тернопільтеплокомуненерго” спробують запустити центральне опалення. Для цього організовують зустріч з мешканцями під’їзду о 9:30:

“Щоб ми могли пробувати запускати центральне опалення, бо стояки все одно йдуть по кожній із квартир, будемо бачити, яка ситуація. Аналогічно буде по воді”.

Електрику відновлюватиме підрядник:

“Те все відпрацьовуватиме підрядник, бо там потрібно відновлювати електрощити. Підрядник вже працює по миттю фасаду, роботи знову ж таки зупинені через морози, частково вони помили, частково залишено передній фасад, а ще є задня. Це все працюють підрядники за міське фінансування”.

Чому не вставляли вікон раніше Суспільне запитало і в начальника міського управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського:

“Ніякої затримки не було. Нам були надані кошти, перелік був затверджений тільки 22 грудня 2025 року. За цей період ми встигли встановити 1275 вікон. Це максимум, який можна було за цей час поставити. Ну справа в тому, що згідно з чинним законодавством, ці гроші можна використовувати тільки до кінця року. Тобто з 22 грудня і все, за цей час тільки це можна було поставити. Воно було виставлено і на даний час ми надіслали прохання знову нам кошти виділити, щоб ми могли продовжувати ці дії. Тому що зараз ми будемо це робити за кошти міської ради, а це відчувається по бюджету.

Я думаю, що кошти прийдуть, бо ми надіслали листи в ОВА і всюди. На даний час роботи не зупиняються, всі замовлення розміщені і зараз я дзвонив у фірму, яка виграла тендер, і вони з понеділка планують починати ставити вікна.

У нас лишився тільки другий під’їзд, вся документація є, вся паперова проблема вирішена, видані аванси і починаємо ліфт, вхідну групу, починаємо електрику, бо там багато роботи і всі необхідні роботи. Єдина проблема, що дуже холодно і не так просто це робити, а ми хочемо це зробити якісно. Наприклад, почали ставити штроби, щоб проводити електрику, замазуємо спеціальним елібастром, а він тріскає від холоду і відлітає. Немає сенсу робити цю роботу. Все має свій час.

У загальному було виділено 30,8 мільйона гривень. Ми фактично ефективно освоїли 18,4 мільйона гривень, залишилося 12,4 мільйона. Ми мусили їх повернути, так каже законодавство. Але ми думаємо, що цих 12 мільйонів 385 тисяч гривень нам вернуть і ми проплатимо усі виконані роботи. Сюди також входить і демонтаж зруйнованого будинку по вулиці Стуса, 8 теж. Це не тільки вікна та двері”.

Також встановили вхідні двері у під’їзди, до квартир мешканці мають встановити їх самостійно, каже Олег Соколовський. Щоб детальніше дізнатися, що саме зробили за гроші, які виділив уряд на ліквідацію ракетних ударів по Тернополю, Суспільне надіслало інформаційний запит до міської ради.