Тернопільщина втратила захисника Миколу Дзвінку

🕯Знову сумна звістка надійшла до Микулинецької громади, повідомляють у селищній раді.

29 вересня 2025 року під час виконання завдань у Дніпропетровській області відійшов у вічність військовослужбовець, солдат Дзвінка Микола Богданович,1981 року народження, житель с. Різдвяни Тернопільської області, маскувальник відділення 3 інженерно-маскувального взводу інженерно-маскувальної роти військової частини.

Його шлях був сповнений мужності та відданості Україні💙💛 Він гідно ніс службу, залишаючись вірним присязі та своїм побратимам.

🕯Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, поважав і любив.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. У цю важку мить ми разом із вами розділяємо біль непоправної втрати💔

Вічна пам’ять, вдячність і слава померлому Герою🇺🇦!





