«У моїй сім’ї усі чоловіки стоять на захисті Батьківщини», – головний сержант Віктор Герчак

З 2014 був у складі Батальйону «Айдар», а з 2022 став воїном-наставником для солдат — добровольців

«У моїй сім’ї усі чоловіки стоять на захисті Батьківщини», – розповідає головний сержант 3 роти 83 батальйону на позивний «Айдар» Віктор Герчак, син — капітан прикордонних військ (їм першим довелось зустрічати ворога при повномасштабному вторгненні), брат дружини теж у війську з 2014-го… Думаю, найважче без нас – моїй дружині. Вона щоранку чекає звістки від нас трьох…»

В порівнянні з 2014, зараз інша війна. Здебільшого бої відбуваються артилерією, військо ворога стало професійніше, їх набагато більше, змінилась їх свідомість: Україна, завдяки пропаганді, для них – зло.

Моєю особистою мотивацією є бажання здобути повноцінну перемогу і, нарешті, виперти цього нашого віковічного ворога. Коли мене розподілили у ТЦК в територіальну оборону, я розумів куди потрапив. Понад 90% складу територіальної оборони прийшли на фронт з цивільних професій, більшість з них ніколи не тримали в руках зброї. А я мав досвід у війні. І хоч страх відсутній лише в дурнів, я старався бути попереду решти хлопців, бо війна для мене – це повсякденність.

Завдяки хорошому командуванню, згуртованості самих солдат та потужній підтримці з тилу, нам вдалось захистити наші території на Куп’янському напрямку. Не без втрат…

Тепер, в пам’ять про загиблих героїв, ми мусимо з гідністю йти до перемоги.

На фронті зараз дуже не легко… Фізична втома, бракує людей, тим, що воюють вже майже 2 роки потрібен відпочинок, бракує присутності рідних та близьких людей, повноцінної можливості відновлення здоров’я.

Варто незабувати що перемогу здобудемо тоді, коли суспільство об’єднане, коли війна не лише у тих, хто на «нулю», а у всіх. Кожен має докласти зусиль до знищення ворога – інакше ніяк.

Спілкувалася Любов Атласюк