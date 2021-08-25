Мабуть, багато хто бодай раз у житті намагався сфотографувати блискавки — яскраві, ніби заряджені на драйв — їх так і хочеться сфотографувати. Проте зробити це не просто, занадто вже вони швидко з’являються та зникають. Все ж зафіксувати цей розряд, що прошиває небо, можливо. І це добре знає тернополянка Тетяна Леман. Вона понад десять років фотографує блискавки. Почала їх знимкувати, вивчаючи технічні можливості та налаштування фотоапарату, проте продовжує цим займатися. Чому? Що особливого у їх фотографуванні? Чому фотографуючи їх треба дбати не тільки про те, щоби отримати привабливу картинку, а й про свою безпеку. Про це та інше я поспілкувалася із Тетяною Леман.

— Які фото блискавок вам запам’яталися найбільше?

— Я пам’ятаю всі сфотографовані блискавки. Кожне з таких фото непередбачуване — і саме це мене манить. Кожна блискавка має унікальну форму. Але найбільше врізаються в пам’ять ті блискавки, які примусили серце битись частіше.

— Про одні блискавки у своєму фейсбуку писали ви, що вони були нудні, хоча й інтенсивні. Розкажіть про нудні й не нудні блискавки.

— На нічному небі неозброєним оком видно будь-які спалахи, але тільки сильні розряди блискавок залишають цікаві малюнки (саме вони «врізаються» у матрицю фотоапарата).

Коли йде дощ, є щільні хмари та розряди слабенькі, вони ледь помітні для камери — зйомка без результату. А ще, буває, коли фотографуєш без компанії та подовгу чекаєш на блискавку, то стає нудно.

— Мабуть, маючи таке хобі, ви навчилися розбиратися у погодних явищах?

— Про те, як визначити інтервал блискавки та спіймати найсмачніші, я дізналась одразу, щойно почала знімати. Це пов’язано не тільки з ефектними кадрами, а ще й із власною безпекою. Чим далі гроза, тим безпечніше знімати в полі, наприклад. В інтернеті є інформація про те, як розпізнати епіцентр грози, але практика показує, що епіцентр може наблизитися несподівано.

— З чого складається вдале фото блискавки? Адже, певне, бонусом буде ефектне небо, цікава місцевість. Ось, зокрема, ви говорили, що вам дуже подобаються блискавки на заході сонця. А чому саме у цей час?

— Це найвдаліше світло для фотографії — воно м’яке й тепле…

— Ви написали, що такі зйомки треба любити: «не можу таке пропустити, не можу не зняти. Тримаю ногою штатив ближче до краю, дощ прямо в об’єктив, накрила фотоапарат платтям, протираю об’єктив (зйомка тривала на 30 секундній витримці), щоб картинка була більш різкою»… Такі екстремальні зйомки — стандартна ситуація?

— Не стандартна, але буває часто (сміється — І. В). Я люблю добиватись результату.

— Про одну зі зйомок ви писали, що встали о другій ночі, щоб пофотографувати грозу за вікном. А трапляється, що плануєте зйомки грози, виїжджаєте заради цього на мальовниче місце?

— Раніше я їздила на цікаві локації перед початком грози частіше, а зараз для цього немає часу. Думаю, що мої найкращі зйомки ще попереду. Зараз мені найбільше подобається фотографувати блискавки вдома — у мене красивий вид з вікна.

— Ви розповідали, що найкращі фото блискавок виходять, коли знімати з високої точки, хоча одночасно це й небезпечно, а ще згадували про світловий шум у місті, котрий перебиває світло блискавок. Які місця оптимальні для фотографування блискавок?

— Не рекомендую цим захоплюватись бездумно та легковажити безпекою, адже блискавки вбивають. Знімати треба, вивчивши явище грози, та дотримуватись правил безпеки. Наприклад, завжди відходжу від штатива, коли камера знімає. Крім того, обов’язково вимикаю телефон.

Найкращі місця для фотографування — з красивим краєвидом, і такі, щоби камеру дощ не залив.

— До речі, про що треба подбати, збираючись фотографувати блискавку? Перше, що мені приходить на думку — штатив і дощовик, а що ще?

— Парасольку для камери (сміється — І. В.)

— І ось що цікаво — фотографування блискавки то більше про удачу, чи про побудову кадру, шукання відповідного моменту?

— Це про любов до блискавок, грому, дощу…

— Блискавки, мабуть, добре тренують відчуття світла та балансу білого. Які нюанси налаштування камери варто враховувати під час таких зйомок.

— Найважливіше у цій справі — це вивчити роботу витримки та діафрагми.

— Але головні ваші портретовані все ж не блискавки, а люди. Розкажіть, які вміння ви здобули, фотографуючи грози, що полегшують роботу з людьми?

— Фотографувати блискавки — це не більше десяти відсотків з того, що я знаю та вмію. Значно більше ефектів з камерою застосовую на інших зйомках. Я люблю знімати портрети. Щоб зняти грозу, потрібно знати специфіку роботи камери, а щоби зробити гарний портрет — потрібні ще досвід і професіоналізм. Блискавки — це фізичне явище, а люди — це душа.

Інна Віконська

Фото Тетяни Леман