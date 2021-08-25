З нагоди Дня міста з 25-го серпня до 25-го вересня Креатор-Буд дарує знижки на придбання квартир у Тернополі – до 15-ти %.

Нам 15 років і ми святкуємо День рідного Міста разом із Вами. Акційні пропозиції обмежені, тому поспішайте! Отримуйте свої знижки на омріяне житло і хай у рідному Тернополі Ваші сім’ї живуть комфортно і щасливо.

Акція діє з 25.08.2021 р. до 25.09.2021 р.

Детальна інформація у відділах продажу квартир:

Центральний відділ продажу квартир:

вул. Листопадова,1/3

тел. 097 352 70 07

Відділ продажу квартир “Варшавський мікрорайон”

Підволочиське шосе (територія будівництва мікрорайону)

тел. 097 352 70 07

Відділ продажу квартир “Беверлі Хіллз”

вул. Микулинецька, 116 (територія будівництва мікрорайону)

тел. 068 002 1111