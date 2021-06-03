Дитячий садок – перше місце, де маленька людина вчиться жити в колективі, знайомиться із суспільством. Тому коли батьки обирають його для своїх дітей, зважують чимало “за” і “проти”. Втім, щодо садочку №14 “Калинка” у Тернополі ми, батьки, мали вдосталь позитивних чинників, аби обрати саме цей з легкої руки. Основні “за” – це люди, які тут працюють.

Першою діток зустріла Ольга Іванівна Іськів – вихователька від Бога, яка має великий досвід роботи з дітьми. Довгий час у нашій групі вона була одна, працювала тільки у парі з нянею, але гарно справлялась. Наші діти дуже її полюбили.

Олена Зіновіївна Луців прийшла у нашу групу порівняно недавно, але швидко налагодила привітну і дружню атмосферу між вихованців.

Поважають і горнуться, наче до “другої мами”, наші діти до няні Марії Степанівни Свідзінської.

Гарні і швидкоплинні були роки у садочку “Калинка”. У знак вдячності його вчорашні вихованці записали поетичне привітання своїм вихователям. Запрошуємо до перегляду!