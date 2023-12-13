Тернопільщина втратила ще одного захисника – Олега Степанушка

Кременеччина втратила ще одного захисника – солдата Степанушка Олега Геннадійовича, 24 жовтня 1982 року народження, жителя м.Ланівці Лановецької міської територіальної громади. Повідомляє Кременецька військова адміністрація.

Номер обслуги кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А**** загинув 11 грудня 2023 року, отримавши несумісні з життям поранення, в ході оборонного бою на Донецькому напрямку.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!