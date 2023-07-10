18:42 | 10.07.2023
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Тернопільщині знову втратила Героя – Володимира Наконечного

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💔🇺🇦😥Збаразька громада знову втратила свого земляка, героїчного захисника. Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

💔🇺🇦4 червня 2023 року біля села Кліщіївка під Бахмутом обірвалось життя бійця ЗСУ, уродженця села Стриївка НАКОНЕЧНОГО ВОЛОДИМИРА

💔🇺🇦❗До відома всіх, хто має намір провести в останню путь захисника України повідомляємо, що
❗👃✝️10 липня о 19.00 годині в Домі Печалі відбудеться чин парастасу.
❗👃✝️11 липня об 11.00 годині відбудеться похорон в Тернополі на Микулинецькому кладовищі.

😥👃Щиро співчуваємо рідним та друзям воїна, який у боротьбі з російським окупантом відстоював гідне майбутнє України.

💛🇺🇦💙Слава Україні й Слава її Героям!

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