Тернопільщині знову втратила Героя – Володимира Наконечного

💔🇺🇦😥Збаразька громада знову втратила свого земляка, героїчного захисника. Про це повідомляє міський голова Роман Полікровський.

💔🇺🇦4 червня 2023 року біля села Кліщіївка під Бахмутом обірвалось життя бійця ЗСУ, уродженця села Стриївка НАКОНЕЧНОГО ВОЛОДИМИРА

💔🇺🇦❗До відома всіх, хто має намір провести в останню путь захисника України повідомляємо, що

❗👃✝️10 липня о 19.00 годині в Домі Печалі відбудеться чин парастасу.

❗👃✝️11 липня об 11.00 годині відбудеться похорон в Тернополі на Микулинецькому кладовищі.

😥👃Щиро співчуваємо рідним та друзям воїна, який у боротьбі з російським окупантом відстоював гідне майбутнє України.

💛🇺🇦💙Слава Україні й Слава її Героям!