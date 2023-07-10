Прокуратура повернула державі землі заповідника вартістю понад 21 млн грн

За позовом Тернопільської обласної прокуратури ухвалено й виконано рішення суду та повернуто земельну ділянку площею майже 1 га вартістю понад 21 млн грн природному заповіднику «Медобори».

Прокурори встановили, що відповідним наказом Головного управління Держгеокадастру змінено цільове призначення ділянки землі природного заповідника «Медобори» на землі сільськогосподарського призначення й неправомірно передано Гримайлівській селищній раді. Відтак прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури звернулися з позовом до Господарського суду Тернопільської області.

Суд погодився з позицією прокуратури і скасував незаконні рішення органів влади і місцевого самоврядування й повернув земельну ділянку в користування заповіднику.

Прокуратурою у повному обсязі забезпечено виконання зазначеного судового рішення.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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