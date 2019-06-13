Персоналії 

Тернополянка Оксана Білоус створює іграшки із тисячі троянд

Redaktor 0 View Прокоментуй!
Ð¢ÐµÑÐ½Ð¾Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½ÐºÐ° ÑÑÐ²Ð¾ÑÑÑ ÑÐ³ÑÐ°ÑÐºÐ¸ ÑÐ· ÑÐ¸ÑÑÑÑ ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð´ (ÑÐ¾ÑÐ¾)Майже тисяча маленьких троянд лягають в основу іграшок, які створює своїми руками тернополянка Оксана Білоус.

Цікаве захоплення приносить дівчині немало задоволення, адже від квіткових іграшок не відірвати погляду. Однак для того, щоби форма зайчика чи ведмедика увібралася у квіти, умілиці потрібно докласти немало часу та терпіння.

—  Декілька місяців тому побачила в мережі Інтернет квіткову іграшку, яка захоплювала як формою, так і красою квітів. Почала детально цікавитися, як створити таку красу і що для цього потрібно. Надумала і собі зробити пишного звіра із квітів. Для цього замовила маленькі троянди від українського виробника, потім також придбала форму для майбутнього витвору. За допомогою клею-пістолету прикріплювала кожну квітку до основи. Ось так троянда за трояндою – і маємо готову іграшку, яку залишається тільки загорнути в подарункову упаковку. Не засікала, скільки часу йшло на роботу. Інколи цілу ніч сиділа, щоб доробити іграшку, — зазначила дівчина.

Тернополянка зазначила, що готовий виріб можна прикрасити пишним бантом, аби звірятко виглядало миловидніше.

— Першою моєю іграшкою був ведмедики, опісля пішов у хід зайчик. На 40-сантиметрового клишоногого витратила понад 2 000 троянд. Загалом зробила трьох ведмедів та двох зайців. Три іграшки вже продала. Вухатого і клишоногого, які ще в є мене, залишу собі, адже шкода цю красу продавати. Такі іграшки з троянд виготовляти не складно. Головне мати терпіння і час, адже робота – клопітка— розповіла талановита дівчина.

Оксана Білоус наголосила, що іграшки з троянд – чудовий подарунок з будь-якого приводу. Такі звірята з роками виглядають не менш шикарно, як і в той день, коли їх подарували.

Анна СЕМЕНКІВ, Тернополяни

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *