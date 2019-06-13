Тернополянка Оксана Білоус створює іграшки із тисячі троянд

Цікаве захоплення приносить дівчині немало задоволення, адже від квіткових іграшок не відірвати погляду. Однак для того, щоби форма зайчика чи ведмедика увібралася у квіти, умілиці потрібно докласти немало часу та терпіння.

— Декілька місяців тому побачила в мережі Інтернет квіткову іграшку, яка захоплювала як формою, так і красою квітів. Почала детально цікавитися, як створити таку красу і що для цього потрібно. Надумала і собі зробити пишного звіра із квітів. Для цього замовила маленькі троянди від українського виробника, потім також придбала форму для майбутнього витвору. За допомогою клею-пістолету прикріплювала кожну квітку до основи. Ось так троянда за трояндою – і маємо готову іграшку, яку залишається тільки загорнути в подарункову упаковку. Не засікала, скільки часу йшло на роботу. Інколи цілу ніч сиділа, щоб доробити іграшку, — зазначила дівчина.

Тернополянка зазначила, що готовий виріб можна прикрасити пишним бантом, аби звірятко виглядало миловидніше.

— Першою моєю іграшкою був ведмедики, опісля пішов у хід зайчик. На 40-сантиметрового клишоногого витратила понад 2 000 троянд. Загалом зробила трьох ведмедів та двох зайців. Три іграшки вже продала. Вухатого і клишоногого, які ще в є мене, залишу собі, адже шкода цю красу продавати. Такі іграшки з троянд виготовляти не складно. Головне мати терпіння і час, адже робота – клопітка, — розповіла талановита дівчина.

Оксана Білоус наголосила, що іграшки з троянд – чудовий подарунок з будь-якого приводу. Такі звірята з роками виглядають не менш шикарно, як і в той день, коли їх подарували.

Анна СЕМЕНКІВ, Тернополяни