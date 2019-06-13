Вибори 2019 Політика 

Є вже перший кандидат до Парламенту від Тернопільщини, який здав документи у ЦВК (фото)

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Іван Чайківський здав документи у ЦВК для участі у виборах до Парламенту.

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Про це він написав у себе на фейсбуці.

“З Богом!
Новий етап у житті починаємо зі здачі документів в ЦВК. Дякую людям, що вірять та команді, що допомагає. Разом! #округ165”, – зазначив політик.

Як відомо, попередньо позачергові вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня (якщо Конституційний суд не визнає Указ президента про розпуск Парламенту неконституційним). У виборчий округ №165 входять Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський та Підгаєцький райони, чатсина мікрорайону “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин” міста Тернополя.

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