Тернополянка Тетяна Мельник стала голосом одного з найвідоміших світових навігаторів

Тернополянка Тетяна Мельник стала українським жіночим голосом Google Maps.

Вже багато років поспіль навігатором саме з її озвучкою користуються тисячі українців в різних куточках держави та світу.

Про роботу над всесвітньовідомим додатком дикторка розповіла «Сороці».

Тетяна Мельник каже, що в сфері озвучки працює близько 15 років.

– У 18 влаштувалася на радіостанцію в якості ведучої. А там де радіо, там і озвучування всього на світі. Я розпочала з аудіореклами, яку ми всі з вами чуємо в радіоефірі. Вже далі додалися аудіо відповідачі, GPS-навігатори, дубляж відеоряду тощо. Зараз працюю диктором YouTube-каналів, – каже тернополянка.

Зізнається, озвучуючи Google Карти, ще не знала, для якого саме навігатора записує голос.

– Завдяки роботі на радіо поступово почала обростати зв’язками і знайомствами з різними продакшн студіями як в Україні, так і за кордоном. Звукорежисери або продюсери зі мною зв’язувалися і пропонували виконати певну роботу, – розповідає Тетяна. – Того разу мені ніхто не сказав, що це озвучка застосунку Google Maps. Цього додатку тоді ще не існувало. Вони готувалися до його введення і, мабуть, шукали голоси. Тоді не могла навіть подумати, що по всій Україні люди чутимуть мій голос.

Google Maps став не першим озвученим нею навігатором, говорить дикторка.

– Я озвучила безліч додатків для смартфонів включно з GPS-навігаторами. Робота над цим додатком практично нічим не відрізнялася. Думаю, всі розуміють, що для застосунків такого типу диктор записує короткі фрази. Наприклад: «За 300 метрів поверніть праворуч», «Ви прибули в пункт призначення» або «Виконайте розворот». Всі вони помістилися на 3-х листах формату А4. Запис зайняв в мене можливо хвилин 10. Тобто, загалом роботи було небагато. Потім, якось несподівано для себе, я сідаю в таксі і чую у з телефону водія власний голос, – пригадує Тетяна Мельник.

Жінка каже, що тоді навіть не могла повірити.

– Спершу подумала: «Що, що? Це хто, я?». Вже при наступному повороті таки переконалася, що це мій голос і, звичайно, було безмежно приємно. Зараз я ставлюся до цього набагато спокійніше. Інколи буває трохи неприємно, коли супутник надає неправильні дані і водій на слова GPS-навігатора (тобто, на мій голос) починає сваритися. Деколи навіть обсцентною лексикою. Тому з моєї позиції в такому випадку не дуже вигідно говорити, що програму озвучувала я, – сміється дикторка.

Друзі та рідні тернополянки голос в Google Maps спочатку також не впізнали.

– В житті я говорю інакше. Коли ти сідаєш за мікрофон, голос абсолютно змінюється. Замість звичайної розслабленої подачі, яку я використовую в повсякденні, включається дикторська. Тому, звичайно, ніхто не знав, що це я говорю, – говорить Тетяна. – Згодом я вже сама їм казала: «А ти знаєш, оце я озвучувала», мені у відповідь: «Та ну, не може бути». Вже коли «перемикала» голос на робочий і повторювала ту саму фразу, у людей на обличчі одразу таке здивування: «Як таке може бути? Це ж два різні голоси, такого не буває!»

Чіткий та красивий голос може бути не лише у диктора, адже це результат праці самої людини, каже Тетяна Мельник.

– Тут два ключових моменти: перший – це тембр, він дається нам від природи, другий – робота над собою. Наприклад, якщо у людини є певні проблеми з дикцією, то раджу читати вголос. Брати художні твори та зачитувати, розуміючи зміст тексту, щоб твій уявний слухач теж міг це усвідомити. Чітку вимову можна теж тренувати скоромовками на різні літери. І, звісно, потрібно берегти голос. Не варто пити щось дуже холодне або гаряче, не їсти гострі продукти чи страви. Також потрібно відмовитися від горіхів і соняшникового насіння: їхні дрібні часточки абразивно впливають на голосові зв’язки і можуть спровокувати хрипоту, – радить жінка.

Для диктора важливим є не лише гарний голос але й можливість змінювати його та подачу залежно від тексту.

– Головне в роботі диктора, мабуть, таки вміння бути різним у виконанні завдань. Наприклад, один матеріал тобі треба виконати бадьоро і життєрадісно з закликаючими нотками, інший навпаки – спокійно і серйозно. Важливо, щоб тебе почула людина, на яку цей аудіоматеріал орієнтований. Адже кожен проєкт має свого слухача. Тому найскладніше і найважливіше – бути різносторонньо розвиненим.

Охочим спробувати себе у дикторстві Тетяна Мельник радить працювати над власним голосом та не боятися ризикнути.

– Треба починати у будь-якому випадку, адже інакше точно нічого не буде. Все ж краще спробувати і пошкодувати, ніж шкодувати про те чого не зробив. Раджу почати з роботи над голосом, про яку ми говорили трохи раніше. Коли буде певний прогрес, можете запитати думки у своїх друзів та рідних. Ви неодмінно знайдете підтримку. Вже тоді варто спробувати записати себе на диктофон телефону або придбати недорогий USB-мікрофон, який можна підключити до ноутбука. Опісля свій талант варто десь показати. Хоча б опублікувати в соцмережах або на YouTube. Можна знайти групи, де шукаю дикторів, там завжди багато свіжих оголошень. Одним словом, є всі можливості тому потрібно тільки почати, – додає тернополянка.