На Тернопільщині планують впроваджувати космічні технології

Можливість створення науково-виробничого кластера та підписання Меморандуму про співробітництво — ключове питання сьогоднішньої зустрічі в адміністрації із представниками Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).

Заступники голови ОДА Михайло Гапула та Володимир Важинський обговорили умови та перспективи співпраці. Організація кластера дозволить впровадити та використовувати космічні технології в інтересах економічного та соціального розвитку територіальних громад області.

Начальник відділу регіонального розвитку та координації (НЦУВКЗ) В’ячеслав Онисько та його помічник Віктор Іваницький назвали завдання, які будуть реалізовані завдяки роботі науково-виробничого кластера:

збереження історико-культурної спадщини;

створення привабливого туристичного продукту;

формування позитивного іміджу регіону їх якісного людського потенціалу на базі розвитку сучасних закладів освіти, науки і культури.