Тернополянка Олена Матушевська виготовляє джгути, барвистіші за крила метелика

Ідеально виплетені яскраві орнаменти та квіти можна побачити на джгутах з бісеру тернополянки Олени Матушевської.

Щоби створити таку красу з бісеру, дівчина витрачає декілька днів. Іноді двох вистачає. А часом, через буденну заклопотаність, доводиться і три-чотири посидіти, щоби перетворити купки бісеру в намисто.

Як розповіла пані Олена, залежно від виду, джгут можна виготовляти в техніці в’язання гачком або традиційного бісероплетіння. Техніка доволі складна, адже кожну бісеринку потрібно правильно нанизувати. Одна бусинка піде не по схемі – це підпсує роботу.

— Почала займатися джгутами, коли пішла в декретну відпустку. Від цього часу пройшло вже два роки. Заняття рукотворами настільки захопило, що перетворилося в постійне хобі. Джгут виконується за готовими схемами, які потрібно вміти «читати». Коли базові навички плетіння засвоєні, можна імпровізувати, створюючи власні схеми. Я поки користуюся готовими ескізами, адже не вистачає часу, щоби над своїми креативити. Бісер варто купляти виключно якісний, бажано японський або чеський. Існує безліч варіантів створення джгутів. Розрізняють такі види, як ажурний, мозаїчний, спіральний, квадратний, американський, «волохатий», турецька, ндебеле і інші. Тож тільки здається, що джгут – одноманітне намисто. Ось так варто докласти лише трохи терпіння та старанності – і з-під ваших рук виходитимуть бісерні джгути різних форм і товщини, візерунків і кольорів, — поділилася умілиця.

Тернополянка додала, що за допомогою цієї техніки бісероплетіння у формі джгута можна самостійно сплести браслет або кольє, сережки, підвіску для кулона, пояс…

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