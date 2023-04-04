16:05 | 4.04.2023
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Політика 

У Раді пропонують розірвати договір з УПЦ МП на оренду Почаївської лаври

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Народні депутати зареєстрували у ВР проєкт постанови про звернення до Кабінету Міністрів із пропозицією розірвати з Українською православною церквою московського патріархату договір оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври. Про це йдеться у проєкті постанови на сайті ВР.

Тексту проєкту постанови та супровідних документів наразі не оприлюднено. Зазначається, що документ одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.  

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