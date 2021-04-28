Уляна Андрійчук з Тернополя виготовляє іграшки, які символізують прихід весни

Керамістка Уляна Андрійчук виготовляє іграшки, які символізують прихід весни – свищики.

За її словами, свищик вважається однією з перших народних іграшок, які виготовляли і дорослі, й діти. Виготовляли в різних куточках України: на Харківщині, в Опішному, на Поділлі, Львівщині. Із давніх-давен свищиками закликали весну, молодість, красу.

За фахом Уляна архітекторка. Першого свищика у формі пташки побачила в Польщі в соляній шахті.

“Вона була дуже проста, білого кольору. Коштувала 120 злотих. І я собі її не купила, бо на мою думку це було дорого. Так як у мене на першому курсі була скульптура, то я подумала, що я приїду додому та й собі зліплю таку пташку”.

Із того часу студентка зацікавилася керамікою. Аби опанувати цю справу, ходила з дітьми на гурток у школу народних ремесел.

“Дуже корисно, дітям особливо, працювати з глиною. Це розвиває дрібну моторику. Заспокоює нервову систему”.

Для виготовлення свищика жінка використовує дерев’яні стеки, або палички від морозива.

“Головне зробити правильно духовий отвір. Робимо все акуратно, бо якщо сильно натиснути, то в нас десь може утворитися тріщина. І потім наша пташка, наш свищик, у печі трісне”.

Уляна робила кар’єру в спорті, займаючись сноубордингом. Змінила свій фах після травми.

“У мене найкраща в світі робота. Бо це в мене хобі, яке зараз стало моєю роботою”.

Коли свищик сформований, його потрібно висушити.

“Він буде сохнути на дерев’яному стелажі для того, щоб повітря могло постійно циркулювати – під виробом, над ним. Після того я його випалюю. Перший раз до температури 900 градусів. Це десь плюс-мінус 9 годин. Коли пічка холоне, я дістаю його, покриваю харчовою глазур’ю. Після того ставлю ще раз у піч – до температури 1050 градусів”.

До глини майстриня ставиться з повагою.

“Глина має пам’ять. З нею потрібно дуже обережно працювати, бо будь-яка маніпуляція, будь-який рух, що ми згинаємо-розгинаємо, вона запам’ятовує. І потім сам результат залежить від того, наскільки ми грамотно підійшли до роботи з глиною”.

За словами Уляни Андрійчук, глина – це найкрутіший пластичний матеріал, з якого можна зробити будь-що.

Суспільне