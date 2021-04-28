Чому дороги на 164-му окрузі можуть залишитися без ремонту

Депутат Верховної ради Ігор Василів навів хронологію подій та їхні причини, які призвели до фактичного зриву експлуатаційного утримання доріг місцевого значення на 2021-й рік у 164-му окрузі Тернопільської області (межі округу – місто Збараж, Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський екс-райони, частина Кременецького екс-району).

Жовтень 2020 року – оголошення тендерів на експлуатаційне утримання місцевих доріг по 17-ти районах Тернопільської області.

Грудень 2020 року – відбулись аукціони, учасники знизили ціни у 2 або і в 3(!) рази. У зв’язку з аномально низькою ціною до 31 грудня учасники повинні були обґрунтувати запропоновані ціни. https://cutt.ly/fbwIQVv

Січень 2021 року – Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА (УКБ) затягує підписання договорів з переможцями і продовжує закуповувати послуги за цінами 2020-го року, оскільки ціни по тендерах 2021 року виявились надто низькими.

Державі запропонували ну ДУЖЕ вигідні ціни (просто смішні, копійчані) по деяких позиціях із загального переліку робіт. Але, як виявилося, в розрахунках до договірної ціни, власноруч поданій та складеній підрядними організаціями, містяться нормативи швидкості виконання робіт, які НЕ МОЖЛИВО втілити в життя! Проте УКБ “перевірило” подану документацію і розцінки та вартість матеріальних ресурсів і навіть червону печаточку поставило “ПЕРЕВІРЕНО”, чим погодилося з даними цінами підрядника.

Договори були підписані в середині лютого 2021 року, а вже через 2-3 дні УКБ уклало до них додаткові угоди, в результаті яких були значно зменшені об’єми тих видів робіт, за виконання яких переможці тендерів запропонували аномальну НИЗЬКУ ціну. Натомість ті роботи, на які підрядники встановили ринкову ціну, тобто які їм було ВИГІДНО виконувати, УКБ практично НЕ скоротило.

Тому вважаю, що у даних діях замовника та учасників (переможців тендерів) є ознаки змови, службового недбальства та кримінального порушення з наступних підстав:

1. Замовник прийняв “обґрунтування” аномально низької ціни учасників, хоча відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» мав право відхилити пропозиції учасників, адже розрахунки, додані до аномально низької ціни, містять по окремих позиція технічного завдання тендеру норми часу, які суперечать здоровому глузду, ДСТУ, іншим нормам та нормативам законодавства.

2. Замовник через декілька днів ініціює та зменшує вартість договорів з переможцями тендерів по всіх учасниках (Авакс Проф, Глобал Білд Інжиніринг, БМБУД) та всіх (колишніх) районах крім

Аргументація змін до договору з ініціативи замовника п.1ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника» виглядає дивною, адже замовник планував на експлуатаційне утримання доріг витратити 219 млн. 375 тис. грн. (це загальна сума, на яку були оголошені тендери з експлуатаційного утримання), а договорів підписано на суму – 88 млн. 505 тис. 275 грн., тобто загальна економія

Крім цього, ЗМЕНШЕННЯ обсягів закупівлі відбулося по тих позиціях, де учасник надав дуже вигідну

Позиція 84, очищення доріг трактором від снігу, який щойно випав – запланований обсяг 1240,7 км за ціною 0,50 грн за 1 км., загальна вартість – 620,35 грн.; Позиція 86, очищення доріг трактором від снігу, який щойно випав – запланований обсяг 1754,6 км за ціною 57,37 грн за 1 км, загальна вартість – 100661,40 грн.

З цих двох однакових позицій (оскільки і одна і інша передбачає очищення дороги від снігу, який щойно випав, але різною технікою, тобто результат той самий і не має різниці, чим саме чистити) замовник позицію 84 (більш вигідну для нього) СКОРОЧУЄ на 1160 км. (93,5% від запланованого), а менш вигідну послугу (позицію 86) зменшує лише на 600 км. (34,2% від запланованого обсягу). Таким чином, по цих двох позиціях сума зменшилася на 35 002 грн. Проте якщо б замовник зменшив усю кількість на менш вигідній для нього позиції 86 (для цього потрібно забрати увесь обсяг передбачений по позиції), то сума договору зменшилася б на 100 661,40 грн., тобто економія із закупівлі цієї послуги для бюджету становила б 65 659,40 грн. без урахування ПДВ і це сума лише по одній(!) позиції.

Тобто, замовник свідомо зменшує об’сяги саме по тих позиціях, які для нього є більш вигідними, чим спричиняє для державного бюджету упущену вигоду у вигляді закупівлі більш дешевої послуги.

3. Крім цього, замовник зазначив різні причини для внесення змін до договору: у додатковій угоді вказано причину п.1ч.5 ст.41 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме: «зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника», а в системі Прозорро крім іншого зазначено щодо цих змін наступне :

• покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; • погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

Дану публікацію прошу вважати заявою про злочин. Чекаю на реакцію від Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора, Тернопільська обласна прокуратура, Поліція Тернопільської області