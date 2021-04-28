Одужало 550 людей: яка ситуація з COVID-19 на Тернопільщині?
207 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 28 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 7
– жінка 55 р. Кременецький район с. Підгайці
– жінка 67 р. Чортківський район смт Скала-Подільська
– жінка 63 р. Тернопільський район с. Вишнівчик
– жінка 58 р. Тернопільський район с. Прошова
– жінка 69 р. Тернопільський район с. Гаї-Гречинські
– жінка 74 р. смт Підволочиськ
– чоловік 58 р. Тернопільський район с. Слов’ятин
одужало – 550 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1300
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 65500 осіб;
одужало – 56241 особа;
летальних випадків – 1047 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6977 (6216 одужало, 112 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1413 (1269 одужало, 30 летальних)
– Тернопільський район – 39990 (33696 одужало, 604 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 18392 (14912 одужало, 269 летальних)
– Чортківський район – 18533 (16329 одужало, 328 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2575 (2186 одужало, 26 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (22 особи):
• Борсуківська сільська ОТГ – 1
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 4
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 3
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 4
• Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (149 осіб):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 13
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 4
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 5
• Залозецька селищна ОТГ – 2
• Збаразька міська ОТГ – 2
• Зборівська міська ОТГ – 10
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 3
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 3
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 5
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 4
• Скориківська сільська ОТГ – 3
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 84
Чортківський район (36 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 10
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 0
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 2
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 3
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 4
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 6