У Тернополі ветерани отримали приміщення, тепер потрібні кошти на ремонт

Ті, хто йшли на смерть заради України тепер потребують допомоги від її громадян. Про цей йдеться на сторінці ГО “Ветеранської спілки добровольців” в Тернопільській області.

Повернувшись з війни, воїн вже ніколи не буде таким як колись. Він ніколи не забуде тих, кого втратив, він ніколи не втратить здобутих навиків, він завжди буде в строю. Але призвичаїтися до цивільного життя йому буде надзвичайно важко. Жити без зброї, користуватися грошима, заробляти гроші, згадувати тих,кого вже не повернеш… Жити спогадами.

❗️❗️На превеликий жаль, статистика самогубств серед військових в Україні стрімко зростає, бо це є частиною тої самої війни. Воїни потребують реабілітації. Тому команда добровольців виступила з ініціативою створення Обласного реабілітаційного центру “Дім ветерана”. ❗️❗️

☝️ГО “Ветеранська спілка добровольців” в Тернопільській області отримала приміщення від Тернопільської міської ради, але ремонт проводять своїми руками та за кошти небайдужих людей.

Ми впевнені, що “Дому ветерана бути” і ми це зможемо реалізувати разом з небайдужими та свідомими людьми. В приміщенні вже проведено демонтаж старого покриття стін та поштукатурено більшу частину приміщення. 🤝

💯Наразі найнеобхідніші потреби:

◻️ будівельні матеріали (цемент, пісок, гіпс, фарба, інструменти та ін..) – електрокомунікації (кабель, світильники, розетки)

◻️ оплата за підключення електроенергії 43 тис. грн. ❗️❗️❗️❗️❗️❗️

◻️плитка, сантехніка.

◻️вікна (12 шт різного розміру)

◻️ двері (1 шт)

◻️ спортивне спорядження (мати, груші, рукавички, гантелі,лави, грифи, бліни різної ваги, тренажери)

🤝Для допомоги матеріалами, чи фізичної допомоги контактувати:

👉Голова ГО «Ветеранська спілка добровольців» Сарабун Назар Іванович – 0976142602

👉Командир 6-рс ДУК ПС Сергій Коновал – 0961721666

👉Для фінансової номер картки: 5168 7427 1066 6565 Сарабун Н.І.

⚠️Вся звітність по пожертвуваних та використаних коштах буде публікуватися на сторінці ГО «Ветеранська спілка добровольців» в Тернопільській області, по мірі надходження та використання.