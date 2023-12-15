Віддав своє життя заради української нації, – на війні загинув Іван Гавришко з Тернопільщини

Страшна новина надійшла до Тернопільської громади, повідомляє міський голова Сергій Надал.

Віддав своє життя заради української нації, заради цілісності держави, заради майбутнього народу захисник Гавришко Іван Леонідович (30.08.1973 р.н.).

Його життя обірвалося 11 грудня у Луганській області.

Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким Героя.

Низько схиляємо голови і розділяємо біль непоправної втрати.

Вічна та світла пам’ять нашому воїну!