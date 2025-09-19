У п’ятдесяти п’яти громадах Тернопільщини розпочнеться вакцинація диких тварин

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє, що з 29 вересня 2025 року в п’ятдесяти п’яти територіальних громадах області стартує осіння кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Імунізація буде проводитися методом наземного розподілу принад з вакциною. Для цього в кожній з територіальних громад сформовані робочі бригади, до складу яких увійшли представники Головного управління Держпродспоживслужби, державної служби ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування, Національної поліції, лісового та мисливського господарства та користувачі мисливських угідь.

Звернення до мешканців області:

Принада з вакциною «Орісвак» є абсолютно безпечною для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку, з запахом м’ясо-кісткового борошна. Головне управління Держпродспоживслужби закликає мешканців Тернопільської області з розумінням ставитись до заходів з вакцинації диких тварин. У разі виявлення таких принад, не руйнувати їх і не брати в руки, а залишати привабливими для диких м’ясоїдних тварин.

Ці заходи сприятимуть зниженню ризику поширення сказу серед тварин та підвищенню безпеки для населення.