Тернополянин, який вчиняв домашнє насильство, намагався відкупитися

Чоловік, на якого надійшла скарга про вчинене домашнє насильство, крім адміністративної відповідальності понесе ще й кримінальну – за надання неправомірної вигоди службовій особі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її чоловік погрожує фізичною розправою їй та сину.

На виклик виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству. На місці події правоохоронці виявили 60-річного чоловіка, який поводився агресивно. З ним поліцейські провели профілактичну бесіду та винесли йому заборонний терміновий припис.

Аби на нього не складали протокол за вчинення домашнього насильства, тернополянин пропонував поліцейським 2 000 гривень. Інспектори попередили чоловіка, що такий вчинок передбачена кримінальна відповідальність та попросили забрати гроші. Проте тернополянин на дану вимогу не відреагував.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували кримінальне правопорушення, грошові кошти вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Окрім цього, поліцейські склали на чоловіка два адміністративних протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та передали на розгляд суду, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.