Что нужно знать о монтаже пластиковых окон

За последние несколько десятилетий пластиковые окна заняли прочное лидерство на оконном рынке Украины, придя на замену старым и неудобным конструкциям из дерева. Число пользователей, отдающих преимущество пластиковым окнам, с каждым годом увеличивается, что вполне закономерно. В пользу окон ПВХ говорит герметичность, презентабельность, комфорт, высокая тепловая и шумовая изоляция. Сегодня спрос на установку металлопластиковых конструкций очень актуален, поэтому поговорим о главных нюансах монтажных работ.

Как устанавливаются металлопластиковые окна

Работы по монтажу выполняются в следующей последовательности:

вначале удаляется старая оконная конструкция, для чего может использоваться мощный электроинструмент (перфоратор, болгарка);

новая конструкция подготавливается к установке, с нее снимают защитную пленку, просверливают отверстия;

после этого происходит предварительная установка окна, производятся крепления;

монтируются дополнительные комплектующие, устанавливается подоконник;

окончательная установка конструкции завершается задуванием пены между стеной и окном.

Что нужно знать о замере оконных проемов

Замеры окон — обязательный и очень ответственный этап, предваряющий монтажные работы. Какими профессиональными и опытными ни были бы установщики, без правильных замеров новая конструкция может не вписаться в оконный проем. Точные значения также необходимы для успешной и долговечной эксплуатации металлопластиковых окон. И хотя существуют определенные алгоритмы для самостоятельных измерений, надежнее вызвать эксперта оконной компании, который сможет точно произвести нужные измерения.

Есть несколько правил, которыми пользуются замерщики:

Замеры необходимо выполнять как с внутренней части здания, так и снаружи. Благодаря этому рассчитывается точная глубина проема. Чтобы определить ширину, нужно измерить проем по верхнему и нижнему краю, а также в средней части, после чего выбрать меньший показатель. Для определения высоты окна следует замерить оконный проем слева, справа и посередине, а затем от наименьшего значения вычислить высоту проема.

Крайне важно, чтобы все замеры были произведены с точностью до нескольких миллиметров. Даже мельчайшие просчеты могут привести к тому, что пластиковое окно начнет пропускать воздух, образуется конденсат, а на самой конструкции появятся щели и трещины.

Установка пластиковых окон: где заказать

Чтобы не допустить любых неприятных сюрпризов при монтаже оконных конструкций, важно доверить работу профессионалам и опытным замерщикам. Компания «ЕвроОкна» присутствует на украинском рынке уже свыше 15 лет, предлагая клиентам идеальное соотношение цены и качества. Установка пластиковых окон специалистами компании — гарантия сохранности и долговечности конструкций.