Захиснику з Тернополя потрібна допомога після важкого поранення

Тремба Богдан Ігорович – воїн 16-го ОМСБ, під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 11.10.2024 року отримав важке осколкове поранення голови. Про це пише Файне місто.

У 16-му окремому стрілецькому батальйоні 80% особового складу займають добровольці. Одним із таких став тернополянин Богдан Тремба.

Наразі захисник у важкому стані перебуває у Львівському госпіталі та потребує перевезення на продовження лікування за кордоном.

Чоловік та батько неповнолітньої донечки переніс уже не одну операцію. Дружина не покладаючи рук робить все можливе і неможливе щоб врятувати життя Богдана.

Усіх небайдужих просять долучитися до збору та врятувати життя нашого Героя-земляка!

Реквізити дружини Богдана:

Нетикс-Тремба Анна

4441111061433201 Моно

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