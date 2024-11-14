Делегація компанії Креатор-Буд взяла участь у міжнародному форумі Recovery Construction Forum3.0 у Варшаві

Цьогорічний форум, який відбувся у Польщі 13листопада,об’єднує представників влади разом з будівельною спільнотою для обговорення поточних викликів галузі та ефективної координації зусиль щодо відбудови України. Компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером заходу. Це був ефективний міжнародний діалог. Своїми враженнями від події поділився Голова ради Директорів та засновник компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда .

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Recovery

Construction

Forum

3.0 об’єднав представників української та європейської будівельних галузей, донорів, інвесторів і державні органи для обговорення нагальних викликів і пошуку рішень.

Основна мета форуму — консолідувати зусилля українського та міжнародного бізнесу, знайти нові джерела фінансування та підтримати ініціативи, спрямовані на відновлення критичної інфраструктури й створення нових інвестиційних можливостей для громад в Україні. Дуже цікаво було послухати кейси відбудови та дізнатись більше про потенціал

ресайклінгу

в Україні. Інвестиційна конференція Україна — ЄС мала дуже якісну організацію! Відчувалась чітка програма дій щодо залучення приватного капіталу для відновлення та модернізації України. На марафоні громад ми побачили 15 реальних

проєктів

з відбудови, які вже готові до реалізації.

Recovery

Construction

Forum

— це той досвід, який завжди підказує нові ідеї та показує, що разом можна створити фундамент для великого майбутнього. Було надихаюче бачити стільки лідерів, які готові вкладати ресурси та зусилля у відновлення нашої країни. Для мене це не просто форум, а мотивація рухатись вперед і реалізовувати нові ідеї, які сприятимуть ро

збудові та модернізації України, зазначив керівник компанії «

Креатор-Буд

» Ігор

Гуда