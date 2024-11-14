Хвилина мовчання на честь Михайла ГЛАДКОГО

“Послушний син, який пішов захищати нашу землю,” – такими словами проводжала на фронт Михайла мати Марія. 32-річний воїн віддав життя 10 липня 2023 року біля Берестового на Донеччині.



Село Колодне на Збаражчині пам’ятає його здібним учнем, який мав особливий хист до математики. “Один з найкращих у класі,” – згадує однокласник Віталій, який сидів з Михайлом за однією партою. Згодом їхні шляхи знову перетнулися в політехнічному університеті.



“Скромний і завжди відповідальний,” – каже директор Колодненського ліцею Віктор Пахлан. – “Наступні покоління мають наслідувати його приклад у героїзмі, доблесті й чоловічій честі.”



Побратими згадують Михайла як хороброго воїна, який віддано захищав рідну землю в лавах гірсько-штурмової роти.



За свій подвиг Михайло ГЛАДКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Михайло залишив матір Марію та рідних. Його поховали 14 липня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

За інф. Тернопільської міської ради