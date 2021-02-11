12 лютого діти відвідуватимуть навчальні заклади у Тернополі на розсуд батьків

Міська рада повідомляє, що 12 лютого навчання в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тернополя будуть проводитися у звичному режимі.

Проте, зважаючи на ускладнення погодних умов, а саме, зниження температури повітря, сильний сніг та хуртовини, відвідувати навчальні заклади у цей день діти можуть на розсуд батьків.

Це означає, що якщо через погані погодні умови виникнуть проблеми дістатися до шкіл чи дитячих садочків, батьки можуть залишити дитину вдома, проінформувавши про це класних керівників чи вихователів. Жодних довідок за пропуск у цей день в навчальний заклад пред’являти не буде потрібно.

У разі виникнення надзвичайної ситуації у місті додаткова інформація про графік навчання буде оприлюднена на сайті Тернопільської міської ради.