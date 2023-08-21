Ціна поклейки обоїв: у скільки це може обійтись

Поклейка обоїв – це один з найпоширеніших способів декорування стін у різних кімнатах у домі, в офісі і навіть у громадських місцях. Численні види шпалер, доступні по ціні, у них різноманітний дизайн і загалом їх можна вважати універсальним рішенням. Ціна поклейки обоїв – ось момент, котрий також дуже цікавий потенційним замовникам такої послуги.

Обої: короткий опис та технічні характеристики

Обої – дуже поширений вид оздоблювального матеріалу, клеяться вони на стіни. Придбати можна у вигляді рулону шириною 0,53-106 см, довжина – біля 10 м, буває і більше. Найпопулярнішими видами шпалер є:

паперові – дуже популярний вид шпалер, перш за все за рахунок своєї доступної ціни. Вони підходять для кімнат будь-якого типу, мають різноманітний дизайн. Наклеювати їх на стіну не завжди легко, адже матеріал делікатний швидко розмокає та рветься;

вінілові – вологостійкі та міцні, у них досить тривалий строк експлуатації. Їх можна мити, вони не бояться перепадів температури, тому підходять для використання на кухні та у ванній. Ще одна особливість – поверхня просочена спеціальним розчином, тож на поверхні не з’являється пліснява та грибок;

флізелінові. Відносяться до зносостійких, і практично не поступаються за цим параметром вініловим. Ключова особливість – здатність відмінно маскувати незначні недоліки поверхні – тріщини, нерівності, тощо.

Крім цих трьох типів є ще чимало інших різновидів. Наприклад, тканинні, бамбукові і т.д. Залежно від виду обоїв є певна специфіка наклеювання. Власне це один з факторів, який впливає на вартість.

Основні фактори, які впливають на ціну поклейки обоїв

Перший і найважливіший момент – це площа стін, які потрібно оклеювати. Звісно, що 10 кв.м обійдеться дешевше, ніж 100. Але чимало компаній пропонують знижки при великих об’ємах, і в результаті вартість поклейки 1 кв. м виходить менша. Зверніть увагу, ціну за послуги вказують саме з розрахунку на 1 кв.м. Вартість, яка вписується в прайсі – стартова, тому можна побачити приписку «від». О ось фактори, які здатні впливати на підвищення ціни:

стан поверхні – якщо вона ідеальна, наприклад шпакльована стіна, то підвищення не буде. Коли ж потрібна ґрунтовна підготовка – це вплине на вартість виконання робіт у бік підвищення;

наявність та тип старого покриття. Перед поклейкою стіни потрібно очистити від старого покриття, шпалер тощо. Чим складніше це зробити, тим вищою буде вартість;

складність конфігурації стін. Прості прямокутні площини зручні для поклейки, наявність ніш та інших елементів – це вже значно складніше.

На вартість поклейки обоїв впливають усі додаткові роботи, що їх потрібно провести перед наклеюванням на стіну. Відповідно, чим вони складніше і їх більше, тим дорожче.